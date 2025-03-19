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18:15, 19 марта 2025Мир

Вучич назвал условие для отставки

Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку из-за звуковой пушки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку, если будет установлено, что силы безопасности использовали звуковую пушку против протестующих в Белграде. Слова сербского лидера передает телеканал Nova S.

«Вот я говорю вам прямо сейчас — если наши силы использовали звуковую пушку, "Вихрь", как ее там называют, — то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно», — подчеркнул сербский лидер.

15 марта в Сербии прошел самый крупный массовый протест. Он стал кульминацией продолжающегося кризиса в стране с момента обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад.

Позже в оппозиционных сербских СМИ начали появляться сообщения о возможном применении звуковой пушки, подкрепленные множеством видео, в том числе снятыми в эпицентре инцидента. Вучич отверг обвинения в использовании правоохранителями звуковой пушки против протестующих.

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