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16:41, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленскому посоветовали обойти договоренность по прекращению огня

Кулеба посоветовал Зеленскому обойти договоренность по прекращению огня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы попытаться обойти договоренности по прекращению огня. Об этом в интервью газете Express заявил экс-глава МИД республики Дмитрий Кулеба, его слова приводит РИА Новости.

«Зеленскому будет сложно отвергнуть прекращение огня в отношении объектов энергетики, но он мог бы попытаться его обойти», — посоветовал президенту бывший министр, при этом не уточнив, каким образом этого достичь.

18 марта российский лидер Владимир Путин поддержал идею американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

Однако после разговора президентов России и США Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край в ночь на 19 марта. В результате из-за падения обломков беспилотников загорелась нефтебаза в городе Кропоткин. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали.

Вот это да!
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