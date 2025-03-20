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12:40, 20 марта 2025Спорт

Мостовой высмеял соперников сборной России по футболу и предложил новые варианты

Мостовой высмеял соперников сборной России и предложил экзотические варианты
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале высмеял соперников сборной России по футболу.

«Нашел очередных соперников для сборной России для новых рекордов. Не благодарите», — подписал он скриншот со списком команд с последних мест в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Среди вариантов, предложенных Мостовым, оказались Сомали, Сейшелы, Тонга, Эритрея, Шри-Ланка и ряд других экзотических стран.

В последнем товарищеском матче сборная России разгромила Гренаду. Ранее команда под руководством Валерия Карпина одержала крупные победы над Брунеем, Вьетнамом, Кубой и Сирией.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи. На первую половину 2025 года запланировано еще три встречи — с Замбией, Нигерией и Белоруссией.

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