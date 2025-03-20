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04:35, 20 марта 2025Наука и техника

Назван усиливающий действие антибиотиков продукт

Microbiology Spectrum: Куркумин может усиливать эффект бедаквилина
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Китайские ученые выяснили, что куркумин — активное вещество, содержащееся в куркуме, которое значительно усиливает эффект антибиотиков при лечении хронических легочных инфекций. В сочетании с бедаквилином, одним из ключевых препаратов против туберкулеза, это соединение замедляет размножение бактерий и снижает их устойчивость к терапии. Исследование опубликовано в журнале Microbiology Spectrum.

Исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых выяснили, что добавление куркумина помогает предотвратить привыкание бактерий к бедаквилину, что является одной из главных проблем при лечении инфекций. Опыты на лабораторных мышах показали, что такая комбинация повышает шансы на выздоровление по сравнению с применением одного лишь антибиотика.

Открытие может стать основой для новых терапевтических методик борьбы с инфекциями, которые сложно поддаются лечению. Ученые продолжают изучать механизм воздействия куркумина на бактерии, чтобы в будущем внедрить комбинированные препараты в медицинскую практику.

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