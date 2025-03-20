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19:48, 20 марта 2025Спорт

Названа официальная причина смерти 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

Бывший хоккеист Федор Малыхин умер от сердечной недостаточности
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин умер от сердечной недостаточности. Официальную причину называет «Матч ТВ» со ссылкой на документы медиков.

По информации источника, спортсмен скончался вследствие левожелудочковой сердечной недостаточности и внезапной остановки сердца. Малыхину было 34 года.

О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Спортсмен был найден мертвым в своей квартире.

Малыхин начал путь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2011 году в «Автомобилисте». В 2014-м он перешел в казанский «Ак Барс», с которым в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина. Позднее нападающий выступал за челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2023 году хоккеист завершил карьеру.

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