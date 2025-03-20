Названа официальная причина смерти 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

Бывший российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин умер от сердечной недостаточности. Официальную причину называет «Матч ТВ» со ссылкой на документы медиков.
По информации источника, спортсмен скончался вследствие левожелудочковой сердечной недостаточности и внезапной остановки сердца. Малыхину было 34 года.
О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Спортсмен был найден мертвым в своей квартире.
Малыхин начал путь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2011 году в «Автомобилисте». В 2014-м он перешел в казанский «Ак Барс», с которым в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина. Позднее нападающий выступал за челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2023 году хоккеист завершил карьеру.