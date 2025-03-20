Описана ситуация с не имеющей лечения смертельной «лихорадкой ленивца» в России

Роспотребнадзор: Ситуация с лихорадкой Оропуш находится на постоянном контроле

Ситуация с не имеющей специфического лечения и вакцин лихорадкой Оропуш, также известной как «лихорадка ленивца», находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Об этом представители службы сообщили «Ленте.ру».

Как рассказали в Роспотребнадзоре, распространение смертельного заболевания в России исключено, так как в стране не обитают переносящие болезнь насекомые.

«Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней», — описали в службе ситуацию с контролем заболеваемости на территории России.

В Роспотребнадзоре добавили, что при посещении таких государств, как Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу и Куба, где выявлены случаи лихорадки, следует носить одежду с длинным рукавом — это защитит от укусов комаров и поможет снизить риск заражения.

Ранее сообщалось, что россияне продолжили ездить на курорты Азии вопреки распространению лихорадки денге.