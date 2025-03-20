Пассажирка описала круиз на лайнере за 38 миллиардов рублей фразой «ошеломительно удобно»

Daily Mail: Пассажирка восхитилась круизом на дорогом лайнере из Сиднея в Окленд

Пассажирка роскошного лайнера Seven Seas Explorer стоимостью 450 миллионов долларов (38 миллиардов рублей) описала двухнедельный круиз фразой «ошеломительно удобно». Своими впечатлениями она поделилась с Daily Mail.

По словам австралийки Джо Кессел, судно отправилось из Сиднея, Австралия, в Окленд, Новая Зеландия. Она не озвучила цену билета, но заметила, что стоимость выше, чем на других лайнерах. При этом женщина подчеркнула, что на Seven Seas Explorer дороговизна оправдана большим количеством удобств.

Так, пассажиры получают бесплатный доступ ко всем барам, ресторанам, бассейну, спа-центру, теннисному корту, занятиям йогой, полю для гольфа и нескольким джакузи. Кроме того, еда на борту подается в тарелках от бренда Versace, а на стенах там висят картины известных художников, восхитилась она. Также Кессел рассказала, что все каюты на борту уровня люкс и включают гардеробную и ванную комнату из мрамора.

Ранее другая туристка отправилась в круиз на новом роскошном мегалайнере Utopia of the Seas и пожаловалась на шум, хаос и очереди. Бриттани Чанг оказалась на судне, которое считается вторым по величине в мире и рассчитано на 5,6 тысячи гостей.