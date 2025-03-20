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14:20, 20 марта 2025Путешествия

Пассажирка описала круиз на лайнере за 38 миллиардов рублей фразой «ошеломительно удобно»

Daily Mail: Пассажирка восхитилась круизом на дорогом лайнере из Сиднея в Окленд
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: MyVideoimage / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка роскошного лайнера Seven Seas Explorer стоимостью 450 миллионов долларов (38 миллиардов рублей) описала двухнедельный круиз фразой «ошеломительно удобно». Своими впечатлениями она поделилась с Daily Mail.

По словам австралийки Джо Кессел, судно отправилось из Сиднея, Австралия, в Окленд, Новая Зеландия. Она не озвучила цену билета, но заметила, что стоимость выше, чем на других лайнерах. При этом женщина подчеркнула, что на Seven Seas Explorer дороговизна оправдана большим количеством удобств.

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Так, пассажиры получают бесплатный доступ ко всем барам, ресторанам, бассейну, спа-центру, теннисному корту, занятиям йогой, полю для гольфа и нескольким джакузи. Кроме того, еда на борту подается в тарелках от бренда Versace, а на стенах там висят картины известных художников, восхитилась она. Также Кессел рассказала, что все каюты на борту уровня люкс и включают гардеробную и ванную комнату из мрамора.

Ранее другая туристка отправилась в круиз на новом роскошном мегалайнере Utopia of the Seas и пожаловалась на шум, хаос и очереди. Бриттани Чанг оказалась на судне, которое считается вторым по величине в мире и рассчитано на 5,6 тысячи гостей.

Вот это да!
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