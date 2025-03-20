В новых смартфонах Google нашли критический недостаток

Google из-за проблем не смогла запустить продажи нового смартфона Pixel 9a

Корпорация Google не стала выпускать только что анонсированный смартфон Pixel 9a в продажу из-за обнаруженных проблем. Об этом сообщает издание The Verge.

19 марта американская компания анонсировала смартфон Pixel 9a. При этом в Google не стали называть сроки поступления устройства в продажу, отметив, что это случится «где-то в апреле». Позже журналистам сообщили, что из-за определенной проблемы появление смартфона в продаже задержится.

«Мы проверяем качество компонента, это затронет небольшое количество устройств Pixel 9A», — сообщил The Verge представитель Google Мэтт Флегал. Журналистам не стали уточнять, в каких деталях нового гаджета нашли критический недостаток, мешающий выходу телефона на рынок.

«Линейка Google Pixel имеет достойную репутацию в плане надежности оборудования, но были и исключения», — отметили авторы издания. Они напомнили о проблемах с сенсорным дисплеем Pixel 4A и расширенной гарантией на экраны Pixel 8.

Google Pixel 9a получил 6,3-дюймовый дисплей P-OLED с частотой 120 герц, процессор Tensor G4, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру с объективами 48 и 13 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5100 миллиампер-часов.

Ранее на видеохостинге YouTube появились первые обзоры смартфона Google Pixle 9a, еще не выпущенного официально. Ролики опубликовали индийские блогеры.