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12:50, 20 марта 2025Россия

Муляж бомбы нашли под машиной бывшего сенатора в Севастополе. Он командовал бойцами «Беркута» в Киеве в дни Евромайдана

Центр Севастополя перекрыли из-за свертка на днище машины экс-сенатора Колбина
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Под автомобилем Range Rover в Севастополе в четверг, 20 марта, нашли подозрительный сверток, прикрепленный к днищу машины.

Как оказалось, авто принадлежит Сергею Колбину — депутату Заксобрания Севастополя, бывшему члену Совета Федерации РФ. Кроме того, ранее он был командиром подразделения ОМОН «Беркут» и участвовал в разгоне протестов в Киеве в дни Евромайдана в 2013-2014 годах.

Сверток нашли под местом Колбина, он собирался заехать к заксобранию

Городской департамент общественной безопасности сообщил, что сверток нашли в автомобиле у здания заксобрания утром в четверг во время осмотра на площадке стоянки. Место оцепили, а общественный транспорт, следовавший по улице Ленина, поехал по другим улицам.

Машина с прикрепленным свертком сегодня утром должна была заехать на территорию Заксобрания Севастополя. На водительском месте сидел экс-сенатор Совета Федерации Сергей Колбин.

Кадр: Telegram-канал SHOT

По данным Baza, подозрительный сверток нашли, когда осматривали машину перед въездом на территорию заксобрания. Колбин сидел за рулем, сверток был обнаружен со стороны водителя.

К машине вызвали взрывотехников, однако в итоге взрывчатых веществ не нашли. Предварительно, сверток оказался муляжом. Оцепление сняли, а общественный транспорт пошел по обычным маршрутам.

Колбин три месяца командовал севастопольским «Беркутом» на Майдане

55-летний Колбин — уроженец Пензы, в Крыму в подразделениях Нацгвардии стал служить с середины 1990-х годов. Местным подразделением «Беркута» начал командовать с 2004 года.

Бойцы крымского ОМОН под его руководством находились в Киеве во время митингов с 11 ноября 2013-го и пробыли там до 21 февраля 2014 года. За два дня до отъезда он, в частности, заявлял, что в его отряде в последние дни четверо раненых, один из которых — от выстрела из ружья. «Когда ночью пытались зачистить баррикады, мы столкнулись с проблемой: вилами и охотничьим оружием», — говорил Колбин.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Впоследствии он был начальником управления Росгвардии по Севастополю, а с октября 2020 года по сентябрь 2024-го — сенатором от Севастополя, членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

На Украине ему предъявлено обвинение в госизмене за переход на службу в РФ, официально — за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и за превышение власти или служебных полномочий.

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