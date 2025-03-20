Раскрыта личность владельца машины с прикрепленным свертком в Севастополе

Сверток прикреплен к машине экс-сенатора от Севастополя Колбина

Начало событий в новости В российском городе оцепили улицу из-за подозрительного свертка под припаркованной машиной

Владельцем автомобиля, под днищем которой обнаружен прикрепленный сверток, является бывший представитель Севастополя в Совете Федерации Сергей Колбин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-сенатор в прошлом был командиром ОМОН «Беркут». Он участвовал в событиях на Майдане в Киеве, обеспечивая правопорядок.

Во время митингов 50 бойцов спецназа отправились из Севастополя в украинскую столицу и пробыли там с ноября 2013-го до февраля 2014 года. На Украине Колбин был объявлен в розыск по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и превышение власти, добавляет Telegram-канал SHOT.

Колбин командовал «Беркутом» с 2004 по 2016 год, а затем возглавил управление Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Севастополю, позже заняв должность замначальника по Крыму. С 2020-го по 2024 год Колбин представлял Севастополь в Совфеде.

В настоящее время улица Ленина в Севастополе, на которой припаркован автомобиль Колбина, оцеплена силовиками. Идет проверка подозрительного свертка под машиной. Движение транспорта временно приостановлено.

Об обнаружении подозрительного свертка под припаркованной около здания законодательного собрания Севастополя машиной сообщалось ранее.