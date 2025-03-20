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13:01, 20 марта 2025Силовые структуры

Завершена проверка подозрительного свертка под машиной бывшего сенатора Севастополя

В свертке под машиной экс-сенатора Колбина в Севастополе не нашли взрывчатку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта личность владельца машины с прикрепленным свертком в Севастополе

Кадр: Telegram-канал SHOT

Взрывчатых веществ в подозрительном свертке, прикрепленном под днищем автомобиля бывшего сенатора от Севастополя Сергея Колбина, не обнаружено. Об этом сообщает RT.

Оцепление на улице Ленина возле здания законодательного собрания города снято, движение в центре Севастополя возобновилось.

Ранее сообщалось, что владелец автомобиля Колбин в прошлом был командиром ОМОН «Беркут». Он участвовал в событиях на Майдане в Киеве, обеспечивая правопорядок.

Об обнаружении подозрительного свертка под припаркованной около здания законодательного собрания Севастополя машиной сообщалось ранее 20 марта. Улица была оцеплена для проверки правоохранительными органами.

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