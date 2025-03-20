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11:13, 20 марта 2025Силовые структуры

В российском городе оцепили улицу из-за подозрительного свертка под припаркованной машиной

В Севастополе правоохранители оцепили улицу из-за подозрительного свертка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Севастополе правоохранители оцепили улицу Ленина из-за подозрительного свертка под припаркованной машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, транспорт временно поменял схему движения.

Mash также пишет, что автомобиль принадлежит сенатору Совета Федерации от Севастополя Сергею Колбину, который ранее командовал «Беркутом» и с 11 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года обеспечивал правопорядок во время митингов в Киеве.

Об обнаружении подозрительного свертка под припаркованной около здания законодательного собрания Севастополя машиной сообщалось ранее.

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