В российском городе оцепили улицу из-за подозрительного свертка под припаркованной машиной

В Севастополе правоохранители оцепили улицу Ленина из-за подозрительного свертка под припаркованной машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, транспорт временно поменял схему движения.
Mash также пишет, что автомобиль принадлежит сенатору Совета Федерации от Севастополя Сергею Колбину, который ранее командовал «Беркутом» и с 11 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года обеспечивал правопорядок во время митингов в Киеве.
Об обнаружении подозрительного свертка под припаркованной около здания законодательного собрания Севастополя машиной сообщалось ранее.