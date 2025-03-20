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11:23, 20 марта 2025Россия

Под оккупированной ВСУ Суджей семья из трех человек замерзла насмерть

ТАСС: Семья из трех человек насмерть замерзла в оккупированном Суджанском районе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Семья из трех человек насмерть замерзла в селе Суджанского района. Об этом сообщил эвакуированный житель села Замостье Андрей, его слова передает ТАСС.

«Семья — муж, жена и бабушка. Втроем они жили. Мина упала, окна выбило в мороз, они замерзли», — рассказал мужчина.

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По его словам, в его селе за период оккупации не выжили около десяти человек. Мужчина все время хотел покинуть населенный пункт, но не мог этого сделать, так как связи с внешним миром у него не было. Андрей не мог позвонить сестре, но впоследствии узнал, что его родственница просила, чтобы его забрали из населенного пункта.

Город Суджа и его окрестности были оккупированы ВСУ после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Вплоть до освобождения этих территорий в марте люди, которые находились в приграничных районах, занятых ВСУ, вынуждены были прятаться и выживать, чтобы спастись. Так, супруги Валентина и Александр Ушкаловы из Курской области выжили, прячась в бункере времен Великой Отечественной войны. В селе Куриловка же бойцы ВСУ, один из которых был в состоянии алкогольного опьянения, избили пожилого мужчину и выстрелили его в жене в глаз, она не выжила.

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