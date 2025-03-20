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18:34, 20 марта 2025Забота о себе

Россиян предупредили о серьезных последствиях перенесенной на ногах ангины

Терапевт Лысцов: Ангина может дать осложнения на сердце, суставы и почки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Многие ошибочно считают ангину неопасным заболеванием и переносят ее на ногах, рассказал терапевт Михаил Лысцов. В беседе с KP.RU он предупредил о серьезных последствиях такого отношения к здоровью.

Врач подчеркнул, что в большинстве случаев ангина заканчивается полным выздоровлением, но без адекватного лечения болезнь может вызвать образование гнойного абсцесса глотки и отит. Помимо этого, ангина может дать осложнения на сердце, суставы и почки.

Чтобы облегчить боль в горле при ангине, Лысцов посоветовал использовать аптечные аэрозоли или солевой раствор. По его словам, нужно растворить чайную ложку соли в стакане теплой воды. Также эффективно бороться с ангиной помогает отвар ромашки.

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