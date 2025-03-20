Сердце туриста отказало при подъеме к статуе Христа-Искупителя в Бразилии

Турист умер во время подъема к статуе Христа-Искупителя в Бразилии

Бразильский турист решил подняться к статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и не выжил. Подробностями трагедии поделился портал Catholic Herald.

Уточняется, что трагический случай произошел в воскресенье, 16 марта. Во время подъема по ступеням к подножию скульптуры 54-летний Алекс Дуарте из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул внезапно почувствовал себя плохо. Племянница туриста, местный священник и очевидцы пытались помочь мужчине, но безуспешно. Сердце бразильца остановилось до приезда скорой помощи.

Тело Дуарте отправили в городскую больницу, и врачи подтвердили, что у него случился сердечный приступ. После произошедшего местные власти были вынуждены закрыть национальный парк Тижука, где находится статуя. Он возобновил работу лишь после того, как приходской дом нанял машину скорой помощи и оставил ее на территории комплекса.

Ранее 90-летний французский турист дважды перенес остановку сердца на пляже в Испании. Отдыхающего доставили в больницу, и вскоре он пошел на поправку.