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17:02, 20 марта 2025Путешествия

Сердце туриста отказало при подъеме к статуе Христа-Искупителя в Бразилии

Турист умер во время подъема к статуе Христа-Искупителя в Бразилии
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Бразильский турист решил подняться к статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и не выжил. Подробностями трагедии поделился портал Catholic Herald.

Уточняется, что трагический случай произошел в воскресенье, 16 марта. Во время подъема по ступеням к подножию скульптуры 54-летний Алекс Дуарте из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул внезапно почувствовал себя плохо. Племянница туриста, местный священник и очевидцы пытались помочь мужчине, но безуспешно. Сердце бразильца остановилось до приезда скорой помощи.

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Тело Дуарте отправили в городскую больницу, и врачи подтвердили, что у него случился сердечный приступ. После произошедшего местные власти были вынуждены закрыть национальный парк Тижука, где находится статуя. Он возобновил работу лишь после того, как приходской дом нанял машину скорой помощи и оставил ее на территории комплекса.

Ранее 90-летний французский турист дважды перенес остановку сердца на пляже в Испании. Отдыхающего доставили в больницу, и вскоре он пошел на поправку.

Вот это да!
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