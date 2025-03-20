Шансы Сoca-Cola вернуться на полки российских магазинов оценили

Глава X5 Лобачева: У Сoca-Cola не будет привилегий в случае возвращения в РФ

У западных иностранных производителей не будет привилегий в случае их возвращения на российский рынок, речь идет в том числе о брендах американских компаний The Coca-Cola Company и PepsiCo. Об этом заявила глава X5 Екатерина Лобачева, ее слова приводит РБК.

Ее компания развивает в России торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», жесткие дискаунтеры «Чижик», а также цифровые сервисы Vprok.ru, 5Post и «Много Лосося». Лобачева подчеркнула, что руководство X5 будет руководствоваться прежде всего своими интересами в случае возвращения Coca-Cola, Pepsi и других популярных западных брендов. При этом в компании готовы вести диалог с потенциальными «возвращенцами». «Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку», — резюмировала она.

Лобачева добавила, что после ухода популярных американских производителей освободившие ниши заняли российские компании. Например, Coca-Cola, по ее словам, успешно заместил бренд «Добрый Кола». Она отметила, что у X5 есть множество проектов с поставщиками, которые позволяют избежать ситуации «пришел, ушел». «Приучать потребителя к чему-то обратно — не задача торговых сетей», — заключила она.

До ввода масштабных западных санкций напитки Coca-Cola и Pepsi входили в число самых популярных в России. Однако после начала боевых действий на Украине американские производители и их боттлеры ограничили работу в стране. В 2022 году западные гиганты прекратили выпускать и продавать в РФ свои международные бренды газировки. Единственным вариантом для продолжения поставок оказался параллельный импорт через третьи страны, в результате чего американские напитки значительно подорожали в России.

Несмотря на это, бренд Coca-Cola до сих пор пользуется большой популярностью в стране. По итогам опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir, американская газировка заняла шестое место в списке самых ожидаемых для возвращения брендов. Возобновления официальных продаж Coca-Cola в России ждут 25,9 процента респондентов.