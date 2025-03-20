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12:49, 20 марта 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана на фоне протестов

Песков: Протесты в Турции не могут быть поводом для разговора Путина с Эрдоганом
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протесты в Турции не могут быть поводом для разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенное дело Турции», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Путину направлено действующее приглашение посетить Турцию. Однако сроки визита на данный момент времени не согласованы и уточняются сторонами.

Ранее стало известно, что Эрдоган отказался от встречи с лидерами Европейского союза в Брюсселе на фоне поддержки рядом политиков протестующих в Турции. При этом за последний месяц руководство страны многократно подчеркивало, что оно готово поддержать становление Евросоюза новым центром силы, в случае если НАТО развалится из-за нынешней политики США.

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