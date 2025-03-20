В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана на фоне протестов

Песков: Протесты в Турции не могут быть поводом для разговора Путина с Эрдоганом

Протесты в Турции не могут быть поводом для разговора президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не может и не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенное дело Турции», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Путину направлено действующее приглашение посетить Турцию. Однако сроки визита на данный момент времени не согласованы и уточняются сторонами.

Ранее стало известно, что Эрдоган отказался от встречи с лидерами Европейского союза в Брюсселе на фоне поддержки рядом политиков протестующих в Турции. При этом за последний месяц руководство страны многократно подчеркивало, что оно готово поддержать становление Евросоюза новым центром силы, в случае если НАТО развалится из-за нынешней политики США.