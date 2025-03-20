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09:03, 20 марта 2025Экономика

В России резко упали выдачи одного вида кредитов

«Ъ»: Объем выдач товарных кредитов в России упал на 66 процентов в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам февраля 2025 года суммарные объемы выдач товарных (POS) кредитов в России упали более чем на 60 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и откатились к уровню весны 2022-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (БКИ ОКБ).

За последний зимний месяц российские финансовые организации выдали гражданам в общей сложности примерно 198 тысяч товарных кредитов на сумму в 11,91 миллиарда рублей. В годовом выражении количество одобренных POS займов упало на 63 процента, а их объем — на 66 процентов. В месячном плане показатели сократились на 12 и 14 процентов соответственно, уточнили аналитики.

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В результате в денежном выражении выдачи POS-кредитов упали до уровня апреля 2022 года. К началу марта полная стоимость кредита в POS-сегменте в феврале составила в среднем 28,55 процента. Эксперты связывают резкое снижение выдач подобных займов в России прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка (ЦБ). В настоящее время ключевая ставка продолжает находиться на рекордно высоком уровне и составляет 21 процент годовых.

О постепенном охлаждении корпоративного и потребительского кредитования в России ранее заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В конце февраля она назвала подобный тренд одним из первых признаков возможного разворота влияющих на разгон потребительских цен факторов. Подобная динамика вкупе с постепенным снижением напряженности на рынке труда может свидетельствовать о постепенном снижении инфляционного давления на российскую экономику. Однако насколько устойчивыми в итоге окажутся вышеперечисленные тренды, говорить пока преждевременно, подчеркнула Набиуллина.

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