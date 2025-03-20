Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вероника Кудерметова
Завтра
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Майами (ж)
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
11:03, 20 марта 2025Спорт

В США приостановили финансирование университета из-за пловчихи-трансгендера

Университет Пенсильвании лишился финансирования из-за пловчихи-трансгендера
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Университету Пенсильвании (США) приостановили финансирование из-за пловчихи-трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Associated Press.

Администрация Дональда Трампа лишила образовательное учреждение федерального финансирования на сумму около 175 миллионов долларов. Причиной стало участие пловчихи-трансгендера Лии Томас в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Представители университета заявили, что не получали уведомление о заморозке финансирования.

Ранее Трамп подписал указ о запрете сменивших пол мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Отмечалось, что это поможет восстановить справедливость и защитит права спортсменок.

В 2022 году Томас одержала победу в первом дивизионе NCAA, что вызвало недовольство соперниц. В ответ спортсменка заявила, что трансгендеры не являются угрозой женскому спорту.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. Что известно о последствиях?

    Молдавия посчитала законным ограничение работы посольства России

    Россиянам показали брошенные при отступлении ВСУ из Курской области тела украинских солдат

    Премьер Британии поставил пабы под угрозу существования

    В российском регионе задержана чиновница за мошенничество с жильем для детей-сирот

    В Грузии назвали санкции ЕС объявлением войны

    ВС России получили партию «Панцирей»

    Украинка с самыми большими щеками в мире показала глубокое декольте на фото

    Россиянку осудили за расправу над дочерью и оставление в опасности сына

    Народный артист России высказался о сносе памятника Пушкину на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше