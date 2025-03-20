Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения

Зеленский сравнил заморозку конфликта по линии соприкосновения с Берлином

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения. Его слова приводит УНИАН в Telegram-канале.

По словам политика, «это будет Берлин — никто не вернется и в половину городов».

«Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?"», — подчеркнул он.

18 марта российский глава Владимир Путин поддержал идею американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

Однако после разговора президентов России и США Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край в ночь на 19 марта.