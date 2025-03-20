Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:22, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения

Зеленский сравнил заморозку конфликта по линии соприкосновения с Берлином
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против заморозки конфликта по линии соприкосновения. Его слова приводит УНИАН в Telegram-канале.

По словам политика, «это будет Берлин — никто не вернется и в половину городов».

«Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?"», — подчеркнул он.

18 марта российский глава Владимир Путин поддержал идею американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

Однако после разговора президентов России и США Вооруженные силы Украины атаковали Краснодарский край в ночь на 19 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    В Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

    Зеленский выступил с предложением к Трампу насчет энергообъектов

    Израиль объявил о начале наземной операции в Газе

    Физик назвал главную опасность поставленных ВСУ снарядов с обедненным ураном

    Белоусов рассказал о результатах обновления подводного флота России

    51-летняя Кейт Бекинсейл в бюстгальтере сделала стойку на руках

    Суд взыскал с экс-руководителей курской корпорации развития миллиарды рублей

    Шойгу перечислил мешающие урегулированию конфликта на Украине факторы

    Планы Трампа по прекращению огня на Украине раскрыли

    Люди поглупели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше