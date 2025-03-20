Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:31, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Жена Петросяна ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко

Жена Петросяна Брухунова опровергла слухи, что она живет в квартире Степаненко
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Кадр: Юля Болдырева и Российские Бренды / YouTube

Жена известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения о том, что она живет в квартире его бывшей супруги Елены Степаненко. Об этом она высказалась в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Появилась следующего порядка информация, что я живу в квартире бывшей супруги своего супруга Елены Григорьевны Степаненко, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками. (...) Смею вас заверить, что я никогда не жила в квартире, которая имела какое-либо отношение к Елене Григорьевне Степаненко», — ответила на слухи Брухунова.

Ранее сообщалось, что у Брухуновой нашли долги за элитную квартиру в Москве. По данным СМИ, жена артиста задолжала более 300 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. Позднее стало известно, что она погасила часть долга.

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. В марте 2020 года стало известно, что у пары родился сын Ваган. В марте 2024 года Брухунова опубликовала фотографию со вторым ребенком от юмориста, дочерью Матильдой. До этого артист был женат на Степаненко, с которой он прожил в браке 33 года. Их развод был длительным, поскольку требовал раздела совместно нажитого имущества.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о легализации граждан Украины в России

    Путин и Лукашенко поговорили по телефону

    Россияне смогут второй раз бесплатно получить землю

    Появилось видео с уничтоженной украинской техникой и горящей избой в Курской области

    Раскрыто возможное наказание для пытавшихся поджечь мечеть россиян

    Раскрыты неизвестные ранее подробности подготовки операции «Труба» в Курской области

    В Госдуме дали россиянам советы по правильной организации мини-огорода на балконе

    Не исполнившие обязательства украинские заводы по производству мин получили новый заказ

    В Швеции захотели дать права мухам

    Развеян миф о действующем веществе «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше