Жена Петросяна ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко

Жена Петросяна Брухунова опровергла слухи, что она живет в квартире Степаненко

Жена известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения о том, что она живет в квартире его бывшей супруги Елены Степаненко. Об этом она высказалась в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Появилась следующего порядка информация, что я живу в квартире бывшей супруги своего супруга Елены Григорьевны Степаненко, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками. (...) Смею вас заверить, что я никогда не жила в квартире, которая имела какое-либо отношение к Елене Григорьевне Степаненко», — ответила на слухи Брухунова.

Ранее сообщалось, что у Брухуновой нашли долги за элитную квартиру в Москве. По данным СМИ, жена артиста задолжала более 300 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. Позднее стало известно, что она погасила часть долга.

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. В марте 2020 года стало известно, что у пары родился сын Ваган. В марте 2024 года Брухунова опубликовала фотографию со вторым ребенком от юмориста, дочерью Матильдой. До этого артист был женат на Степаненко, с которой он прожил в браке 33 года. Их развод был длительным, поскольку требовал раздела совместно нажитого имущества.