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10:13, 21 марта 2025Ценности

45-летняя Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье

Блогерша Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье бренда Skims
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость похвасталась телом в нижнем белье бренда Skims, который принадлежит американской телезвезде Ким Кардашьян. Так, звезда предстала в комплекте, состоящем из бюстгальтера телесного цвета и трусов с анималистичным принтом. При этом Боня собрала волосы в пучок.

Ранее в марте Боня разделась на камеру и показала результат борьбы с целлюлитом. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала в укороченном майке и одноразовых трусах-стрингах в массажном кабинете.

Вот это да!
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