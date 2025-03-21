45-летняя Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье

Блогерша Виктория Боня показала фигуру в нижнем белье бренда Skims

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость похвасталась телом в нижнем белье бренда Skims, который принадлежит американской телезвезде Ким Кардашьян. Так, звезда предстала в комплекте, состоящем из бюстгальтера телесного цвета и трусов с анималистичным принтом. При этом Боня собрала волосы в пучок.

Ранее в марте Боня разделась на камеру и показала результат борьбы с целлюлитом. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала в укороченном майке и одноразовых трусах-стрингах в массажном кабинете.