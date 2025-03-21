Франция призвала применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

Bloomberg: Париж решил применить самый мощный торговый инструмент ЕС против США

Париж призвал Европейский союз (ЕС) рассмотреть возможность использования своего «самого мощного» торгового инструмента в ответ на действия США, если те введут пошлины для давления на Брюссель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что Франция в составе небольшой группы стран ЕС хочет, чтобы объединение рассмотрело применение так называемого антипринудительного инструмента, который предназначен для нанесения ответного удара странам, прибегающим к принуждению за счет торговых и экономических ограничений. В частности, среди ответных мер возможно, помимо прочего, ограничение торговли и ограничение прямых иностранных инвестиций.

Соединенные Штаты планируют ввести масштабные тарифы для глобальных партнеров уже 2 апреля.

Ранее выяснилось, что решение Еврокомиссии о введении ответных торговых пошлин на товары из США вызвало возражения у ряда влиятельных стран, в том числе у Франции, Испании и Италии.