«Ленком» объединят с другим театром

ТАСС: «Ленком Марка Захарова» объединят с Центром драматургии и режиссуры

Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» решили объединить с Центром драматургии и режиссуры (ЦДР). Об этом сообщил художественный руководитель обоих театров Владимир Панков, его слова приводит ТАСС.

«Считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения», — высказался он.

При этом отмечается, что ЦДР получит статус структурного подразделения «Ленкома», его руководителем останется Глеб Гришунин. Панков подчеркнул, что изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома», а все культовые постановки будут сохранены.

Ранее Владимир Панков объяснил возвращение актера Дмитрия Певцова в «Ленком» желанием забыть конфликты.