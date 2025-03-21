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16:30, 21 марта 2025Культура

«Ленком» объединят с другим театром

ТАСС: «Ленком Марка Захарова» объединят с Центром драматургии и режиссуры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» решили объединить с Центром драматургии и режиссуры (ЦДР). Об этом сообщил художественный руководитель обоих театров Владимир Панков, его слова приводит ТАСС.

«Считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения», — высказался он.

При этом отмечается, что ЦДР получит статус структурного подразделения «Ленкома», его руководителем останется Глеб Гришунин. Панков подчеркнул, что изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома», а все культовые постановки будут сохранены.

Ранее Владимир Панков объяснил возвращение актера Дмитрия Певцова в «Ленком» желанием забыть конфликты.

Вот это да!
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