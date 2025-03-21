На Западе предупредили о новом крупнейшем фронте НАТО против России

Профессор Дизен: Финляндия стала крупнейшим фронтом НАТО против России

Финляндия стала крупнейшим фронтом НАТО против России после присоединения к альянсу. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Присоединившись к альянсу, [Финляндия] стала самым большим фронтом НАТО против России», — отметил профессор.

По его словам, до вступления в Североатлантический альянс Финляндия «представляла собой успешный пример нейтральной страны».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России.