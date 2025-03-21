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07:40, 21 марта 2025Наука и техника

Найдено самое эффективное средство от головной боли

Annals of Internal Medicine: Сочетание триптанов с НПВС снижает боль при мигрени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Комбинация триптанов с нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) или парацетамолом снижает выраженность боли и уменьшает вероятность повторного приема лекарств при мигрени. К такому выводу пришли ученые Американского колледжа врачей, проанализировав данные клинических исследований. Их работа опубликована в Annals of Internal Medicine.

Как показал анализ, пациенты, принимавшие комбинацию триптанов с НПВС или парацетамолом, реже испытывали повторные приступы мигрени и нуждались в дополнительном лечении. По сравнению с триптанами в одиночном приеме, комбинированная терапия обеспечивала более длительное облегчение боли — до 48 часов после начала лечения. Также снижалась необходимость в использовании экстренных препаратов через сутки после первого приема.

Триптаны воздействуют на кровоток в головном мозге и уменьшают восприятие боли, но их традиционно использовали как самостоятельное средство при эпизодической мигрени — менее 15 приступов в месяц. Новые данные показывают, что их сочетание с другими препаратами повышает эффективность терапии. Ученые также отмечают, что комбинация триптанов с НПВС повышает вероятность достижения облегчения боли уже через два часа после приема, а не только в долгосрочной перспективе.

Новые рекомендации могут изменить подход к терапии мигрени, обеспечивая более быстрое и эффективное снятие боли. Однако авторы руководства все же рекомендуют врачам учитывать индивидуальные особенности пациентов при выборе лечения.

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