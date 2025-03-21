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19:16, 21 марта 2025Путешествия

Пассажир самолета переплатил десятки тысяч рублей из-за простой ошибки в билете

Daily Mail: Пассажир Lufthansa заплатил 38 тысяч рублей из-за ошибки в имени
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пассажир самолета Lufthansa переплатил десятки тысяч рублей из-за одной простой ошибки при бронировании билета. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Уилл Хобсон купил билет из Нью-Йорка в Мюнхен, куда должен был прибыть по работе. По пути в аэропорт мужчина пытался зарегистрироваться на рейс через приложение, однако не нашел себя среди пассажиров. В авиагавани он обратился за помощью к сотрудникам перевозчика и узнал, что допустил ошибку в билете.

Выяснилось, что во время бронирования Хобсон написал сокращенную версию своего имени —Уилл — вместо полного — Уильям. Он надеялся, что программа автоматически вставит нужный вариант, как это происходит всегда. Однако в итоге билет был забронирован на Уилла, поэтому попасть на рейс пассажир не мог.

После долгих телефонных разбирательств с компанией он был вынужден заплатить 400 фунтов стерлингов (38 тысяч рублей), чтобы некорректные данные в бронировании изменили. В самолет Хобсон все-таки сел, но очень расстроился из-за случившегося.

Ранее семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Уточняется, что они приобрели три путевки за 201 тысячу рублей — россияне планировали добраться до Хабаровска на поезде, а оттуда полететь в курортную страну.

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