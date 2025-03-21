Россиянам с аллергией на пыльцу дали совет

Аллерголог Купцова рекомендовала наладить гипоаллергенный быт весной

Россиянам с аллергией на пыльцу в период цветения стоит чаще принимать душ, носить кепки и регулярно менять постельное белье. Такие рекомендации в разговоре с «Лентой.ру» дала врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» Ирина Купцова.

«К немедикаментозным методам борьбы с аллергией в этот период можно отнести соблюдение гипоаллергенной диеты. Это исключение из рациона шоколада, сладкого, красителей, маринадов, копченостей, а также ограничение продуктов, тяжелых для переваривания и часто вызывающих аллергическую реакцию. К таким относятся куриные яйца, молоко, цитрусовые. Также следует исключить из питания перекрестные аллергены», — посоветовала аллерголог.

Купцова также рекомендовала организовать гипоаллергенный быт. В частности, по ее словам, необходимо принимать душ и промывать глаза и нос после прогулок на улице, а также надевать кепки и защитные очки, чтобы защититься от пыльцы.

«Важны ежедневная смена наволочки и смена одежды после прогулки. На работе и дома по возможности не стоит открывать окна. Кроме того, стоит избегать приема фитопрепаратов, так как их употребление внутрь и местно может привести к обострению аллергии», — предупредила врач.

Аллерголог заключила, что главный метод лечения заболевания — отсутствие контакта с аллергеном, потому идеальным вариантом является временный переезд в другую климатическую зону. Когда это невозможно, необходимо придерживаться мер профилактики, а также использовать медикаментозные средства, назначенные врачом.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в 2025 году сезон аллергии пришел в Москву раньше из-за рано закончившейся зимы. Период цветения растений, вызывающих аллергическую реакцию, начался еще в феврале.