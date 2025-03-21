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22:58, 21 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о пяти пострадавших при атаке на Запорожье

Глава ОВА Федоров: При атаке на Запорожье пострадали пять человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В результате атаки на подконтрольный Киеву город Запорожье пострадали пять человек. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двоим был нанесен вред средней степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что в Запорожье прогремели взрывы. Сообщалось, что беспилотники атаковали военные и инфраструктурные объекты, расположенные в пригороде областного центра.

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