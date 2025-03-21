Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 21 марта 2025Бывший СССР

Зеленский допустил заключение сделки по прекращению огня на встрече в Саудовской Аравии

Зеленский допустил заключение в Эр-Рияде сделки по прекращению огня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: SPA / Globallookpress.com

Параллельные переговоры Москвы и Киева с Вашингтоном в Эр-Рияде могут закончиться соглашением по безусловному прекращению огня. Заключение сделки по приостановке боевых действий на встрече в Саудовской Аравии допустил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Я не могу вам сказать, чем закончится эта встреча. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который приблизит нас к полному прекращению огня», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что добиться остановки боевых действий будет возможно, если стороны продемонстрируют достаточную политическую волю.

20 марта помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. По его словам, с российской стороны будут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Обсудить
    Последние новости

    Принца Уильяма на танке заметили у российской границы

    Норвежские биатлонисты попали в ДТП перед этапом Кубка IBU

    ООН попросила одну страну НАТО пересмотреть свое решение по ЛГБТ

    В России задумались о «доске позора» для использующих схемы при выдаче кредитов банков

    На Украине создали новое агентство по контролю за игорным бизнесом

    Россиянам напомнили действующие программы льготной ипотеки

    Из-под Суджи после оккупации ВСУ удалось вывезти еще десятки россиян

    Брокер оценил запрет сделок с жильем за наличные

    Запрет на сделки с жильем за наличные оценили

    США ударили по иранской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше