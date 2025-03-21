Зеленский допустил заключение сделки по прекращению огня на встрече в Саудовской Аравии

Зеленский допустил заключение в Эр-Рияде сделки по прекращению огня

Параллельные переговоры Москвы и Киева с Вашингтоном в Эр-Рияде могут закончиться соглашением по безусловному прекращению огня. Заключение сделки по приостановке боевых действий на встрече в Саудовской Аравии допустил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Я не могу вам сказать, чем закончится эта встреча. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который приблизит нас к полному прекращению огня», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что добиться остановки боевых действий будет возможно, если стороны продемонстрируют достаточную политическую волю.

20 марта помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. По его словам, с российской стороны будут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.