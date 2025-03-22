Друг 34-летнего скончавшегося обладателя Кубка Гагарина рассказал о его образе жизни

Бывший хоккеист системы «Автомобилиста» Данил Галимуллин раскрыл подробности смерти друга, обладателя Кубка Гагарина Федора Малыхина. Его слова приводит РИА Новости.
Галимуллин заявил, что был последним, кто видел спортсмена живым. Он подчеркнул, что Малыхин не употреблял запрещенные вещества и не злоупотреблял алкоголем, и опроверг информацию о том, что хоккеист мог совершить суицид. «Медик, который приходил, сказал, что это, скорее всего, внезапная смерть, отключился и все», — подчеркнул друг погибшего.
О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Спортсмен был найден мертвым в своей квартире.
Малыхин начал путь в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2011 году в «Автомобилисте». В 2014-м он перешел в казанский «Ак Барс», с которым в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина. Позднее нападающий выступал за челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2023 году хоккеист завершил карьеру.