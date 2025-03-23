Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:49, 23 марта 2025Ценности

54-летняя телеведущая похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото

Телеведущая Бетенни Франкель похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото
Мария Винар

Фото: @bethennyfrankel

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой в откровенном виде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость поделилась снимком из поездки в Майами. Так, она предстала перед камерой на фоне пляжа в белом бикини, оформленном изображениями деревьев и тонкими завязками. При этом на размещенном кадре видно, что внешний вид телезвезды дополняют фиолетовая панама, солнцезащитные очки в белой оправе, золотые браслеты и ожерелья.

«Моменты в Майами — городе, наполненном красочными местами, личностями, едой и модой», — подписала она пост, который набрал 22,8 тысячи лайков.

В январе Бетенни Франкель оконфузилась на публике из-за пуговицы на платье.

    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн обвинил рэпера Апачева в «пиаре на крови» из-за граффити в Судже

    Офис Зеленского исключил встречи с российской делегацией в Эр-Рияде

    В российском городе продавщица избила директора магазина в отместку за увольнение

    Из-за конфликта на Украине чешские военные массово увольняются из армии

    Стало известно об угрозе госпереворота на Украине

    Пушилин заявил о продвижении России по всему фронту в Донбассе

    Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияд

    Определились пары плей-офф КХЛ

    В Британии поприветствовали уход за могилами своих похороненных в России военных

    В США заявили о приближении мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше