54-летняя телеведущая похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото

Телеведущая Бетенни Франкель похвасталась фигурой в бикини на пляжном фото

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой в откровенном виде на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость поделилась снимком из поездки в Майами. Так, она предстала перед камерой на фоне пляжа в белом бикини, оформленном изображениями деревьев и тонкими завязками. При этом на размещенном кадре видно, что внешний вид телезвезды дополняют фиолетовая панама, солнцезащитные очки в белой оправе, золотые браслеты и ожерелья.

«Моменты в Майами — городе, наполненном красочными местами, личностями, едой и модой», — подписала она пост, который набрал 22,8 тысячи лайков.

В январе Бетенни Франкель оконфузилась на публике из-за пуговицы на платье.