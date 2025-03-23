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03:22, 23 марта 2025Мир

Американский экономист рассказал об улучшении отношений России и США

Экономист Сакс: Отношения РФ и США улучшатся, но не станут слишком близкими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отношения России и Соединенных Штатов улучшаются, что «очень хорошо», но не станут слишком тесными из-за агрессивной внешней политики США. Таким мнение поделился американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, пишет РИА Новости.

«Российско-американские отношения улучшаются, и это очень хорошо, но мир изменился с 2002 года. Отношения РФ с Китаем, Индией, Ираном, арабскими государствами, Африкой и другими будут иметь большее значение, чем отношения с США», — уточнил он.

По словам экспертов, у Штатов не будет хороших отношений с большей частью мира, так как внешняя политика страны остается агрессивной и враждебно настроенной. Поэтому российско-американские отношения улучшатся, но, скорее всего, не будут очень тесными, сделал вывод Сакс.

Ранее зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что если отношения России и США улучшатся, то в мире будет спокойнее. По его словам, шаг за шагом надо очищать российско-американские отношения от всех сорняков, которые выросли за эти почти 30 лет.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал о желании Трампа восстановить отношения.

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