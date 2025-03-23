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17:35, 23 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач опроверг распространенный миф об инфарктах

Врач Моргунов развеял миф, что инфаркт у мужчин и женщин протекает по-разному
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Кардиолог, аритмолог, руководитель отдела кардиологии, эксперт платформы «Твой Док» Денис Моргунов развеял два распространенных мифа об инфаркте. На эту тему он побеседовал с «Лентой.ру».

По словам врача, многие считают, что симптомы инфаркта у мужчин более яркие. Однако Моргунов заверил, что в действительности это не так. «Существуют исследования, опровергающие убеждение, что у мужчин яркая симптоматика инфарктов, а у женщин — смазанная. Опираясь на собственный опыт, скажу, что все поступающие в стационар пациенты жалуются на боль и четко описывают симптомы приступа», — заверил доктор.

Вторым мифом Моргунов назвал представление о том, что риск инфаркта у женщин ниже. Он объяснил, что у женщин до наступления менопаузы риск инфаркта действительно ниже, чем у их ровесников мужского пола. В то же время он увеличивается у молодых женщин, которые принимают оральные контрацептивы.

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Врач добавил, что признаки инфаркта в каждом индивидуальном случае бывают разными из-за особенностей анатомии сосудов и сердца, размеров поврежденного сосуда, сопутствующих факторов, но в общем клиническая картина у всех людей с инфарктом схожа.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала об одной опасности красного мяса. По ее словам, этот продукт вреден для гипертоников.

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