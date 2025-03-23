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14:36, 23 марта 2025Россия

Кремль оценил перспективы мирного соглашения с Украиной

Песков: Россия и США только в начале пути урегулирования ситуации на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия и США находятся только в начале пути урегулирования ситуации на Украине. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы мирного соглашения с Киевом, отвечая на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павла Зарубина, опубликовавшего фрагмент в своем Telegram-канале.

«Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа. Предстоит погрузиться в детали», — сказал Песков.

В Кремле напомнили о поддержке главой государства Владимиром Путиным идеи прекращения огня. Вместе с тем, по словам Пескова, в этом вопросе есть множество нюансов, некоторые из которых будут обсуждаться в том числе на встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии 24 марта.

«Есть нюансы, есть вопросы, на которые предстоит вместе искать ответы. Это как раз очень сложные субстанции, и предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути. Некоторые из этих нюансов упоминались [в ходе телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа], но эта работа, безусловно, будет продолжаться», — заключил Песков.

В той же беседе Песков заявил, что цена слов президента Украины Владимира Зеленского невелика. Так он прокомментировал несоблюдение Киевом договоренностей об отказе от ударов по энергообъектам.

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