Миллиардер Ротенберг оценил поведение тренирующего СКА сына на пресс-конференциях

Борис Ротенберг о поведении сына Романа на пресс-конференциях: Людям нравится

Миллиардер Борис Ротенберг, отец главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга, оценил поведение сына на пресс-конференциях. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Каждый по-своему проявляет эмоции. Во всяком людям это нравится. Это получается креативно. А если людям нравится, значит, это несет позитив», — заявил Ротенберг. Он добавил, что тренер пытается выражать свои мысли с юмором.

В феврале Ротенберг ответил на вопрос об антирекорде команды словами о фашистах. «А в 1945‑м знаете, что произошло? Мы победили у фашистов в Великой Отечественной войне. Это важнее, чем количество пропущенных шайб», — оправдался тренер.

В январе Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию после матча с «Салаватом Юлаевым» и включил его, когда ему задавал вопрос один из журналистов. «Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные статьи о СКА», — смеясь, заявил тренер.