Украинский политолог Бондаренко заявил о тяжелых потерях ВСУ в Курской области

Украинский политолог Константин Бондаренко прокомментировал ситуацию в Курской области. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу UkrLife.

Эксперт заявил, что изначально оценивал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как авантюру. Сейчас она закончилась, отметил Бондаренко.

Специалист заявил о тяжелых потерях ВСУ в Курской области и привел информацию из западных источников, согласно которым в этом регионе Киев потерял 70 тысяч человек.

«Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность», — сказал он.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.