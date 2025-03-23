Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:02, 23 марта 2025Наука и техника

Названа дата первого «исчезновения» колец Сатурна в 2025 году

Астроном Короткий заявил, что кольца Сатурна полностью исчезли 23 марта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Кольца Сатурна полностью «исчезли» 23 марта. Об этом рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, это первое из двух «исчезновений», обусловленное взаимным расположением Сатурна и Земли.

Отмечается, что кольца планеты всего около 30 метров толщиной при диаметре 300 тысяч километров. Между тем, расстояние от Земли до Сатурна порядка 1,3 миллиарда километров. Поэтому для жителей земли они исчезли, даже если наблюдать планету в крупный телескоп. Событие происходит не часто – один раз в 15 лет, подчеркнул Короткий.

Астроном уточнил, что во второй раз кольца «исчезнут» 26 ноября.

Ранее астрономы обнаружили 128 новых спутников Сатурна, увеличив их общее количество до 274.

    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе прозвучали взрывы

    США нанесли удары по складам с оружием хуситов в Эль-Джауфе и Марибе

    Американские наемники в ВСУ призвали к прекращению огня

    Вице-премьер Сербии раскрыл позицию протестующих

    Ограничения на полеты самолетов ввели в двух российских городах

    В российском регионе раздались взрывы

    Стали известны потери ВСУ в Курской области

    Власти Турции опровергли информацию об указании прервать прямые эфиры

    Более 300 участников митингов задержали в субботу в Турции

    Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой возросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше