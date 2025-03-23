Пивовары в Финляндии объявили забастовку

Финские пивовары объявили забастовку из-за низких зарплат

Работники пивоварен в Финляндии объявили забастовку из-за низкого уровня заработной платы. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

По данным источника, Финский профсоюз работников пищевой промышленности отклонил предложение о примирении в трудовом споре. Известно, что в забастовке принимают участие сотрудники крупнейших заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. Окончание митингов, в которых задействовано около тысячи работников, назначено на 28 марта. Уточняется, что пивоварни заранее подготовили достаточное количество товара, поэтому торговые точки не столкнутся с перебоями в поставках.

В январе сообщалось, что рабочие Финляндии начали бастовать, требуя повышения зарплат. В массовой стачке приняли участие Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair.