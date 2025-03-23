Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 23 марта 2025Мир

Пивовары в Финляндии объявили забастовку

Финские пивовары объявили забастовку из-за низких зарплат
Ольга Коровина

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Работники пивоварен в Финляндии объявили забастовку из-за низкого уровня заработной платы. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

По данным источника, Финский профсоюз работников пищевой промышленности отклонил предложение о примирении в трудовом споре. Известно, что в забастовке принимают участие сотрудники крупнейших заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. Окончание митингов, в которых задействовано около тысячи работников, назначено на 28 марта. Уточняется, что пивоварни заранее подготовили достаточное количество товара, поэтому торговые точки не столкнутся с перебоями в поставках.

В январе сообщалось, что рабочие Финляндии начали бастовать, требуя повышения зарплат. В массовой стачке приняли участие Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Трампом

    Пивовары в Финляндии объявили забастовку

    Босс мафии два года скрывался от полиции и попался из-за похода в спортзал

    В Кремле высказались о переговорах по возобновлению зерновой сделки

    Кремль оценил перспективы мирного соглашения с Украиной

    Стало известно отведенное НХЛ на празднование рекорда Овечкина время в ходе игры

    В Крыму заявили о втягивании Украины в невероятную трагедию

    Бастрыкин вмешался в ситуацию с удалением матки у россиянки после родов

    Названа возможная дата прекращения огня на Украине

    Маск обеспокоил Белый дом своими интервью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше