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00:20, 23 марта 2025Россия

Раскрыто число поврежденных квартир в Ростове при атаке БПЛА

Скрябин: В Ростове-на-Дону получили повреждения 16 квартир при атаке БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Общее число квартир, получивших повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростове-на-Дону в ночь на 22 марта, увеличилось до 16. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

В квартирах были выбиты стекла и рамы на нескольких этажах. Специалисты завершили установку теплового контура, выполнили обмеры и направили размеры для изготовления оконных блоков. Также в ходе обхода были составлены акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о пострадавших в ходе атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ростов-на-Дону.

21 марта сообщалось, что в Белгородской области ВСУ атаковали автомобильные стоянки и дома. Один из ударов FPV-дронов пришелся по двум стоянкам предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа.

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