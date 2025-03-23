Раскрыты подробности смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Актриса Лариса Голубкина перед смертью весила 30 килограммов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что свои последние дни артистка провела в хосписе. «Перед смертью ни ела, ни пила, ни вставала. (...) Из-за нарушения работы мозга ослепла и оглохла. Все время находилась под присмотром сиделки. Тело знаменитости покрылось пролежнями», — говорится в статье. Также отмечается, что из-за болезни актриса лишилась всех волос.
У звезды «Гусарской баллады» остановилось сердце 22 марта. Артистке было 85 лет. Голубкина скончалась из-за рака крови третьей стадии. В декабре она прошла курс химиотерапии, однако уже в следующем месяце ее экстренно госпитализировали.
Актриса известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».