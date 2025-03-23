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01:46, 23 марта 2025Культура

Раскрыты подробности смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Скончавшаяся от рака актриса Лариса Голубкина перед смертью весила 30 кг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Голубкина

Лариса Голубкина. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Актриса Лариса Голубкина перед смертью весила 30 килограммов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что свои последние дни артистка провела в хосписе. «Перед смертью ни ела, ни пила, ни вставала. (...) Из-за нарушения работы мозга ослепла и оглохла. Все время находилась под присмотром сиделки. Тело знаменитости покрылось пролежнями», — говорится в статье. Также отмечается, что из-за болезни актриса лишилась всех волос.

У звезды «Гусарской баллады» остановилось сердце 22 марта. Артистке было 85 лет. Голубкина скончалась из-за рака крови третьей стадии. В декабре она прошла курс химиотерапии, однако уже в следующем месяце ее экстренно госпитализировали.

Актриса известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».

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