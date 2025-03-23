Раскрыты подробности смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Скончавшаяся от рака актриса Лариса Голубкина перед смертью весила 30 кг

Актриса Лариса Голубкина перед смертью весила 30 килограммов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что свои последние дни артистка провела в хосписе. «Перед смертью ни ела, ни пила, ни вставала. (...) Из-за нарушения работы мозга ослепла и оглохла. Все время находилась под присмотром сиделки. Тело знаменитости покрылось пролежнями», — говорится в статье. Также отмечается, что из-за болезни актриса лишилась всех волос.

У звезды «Гусарской баллады» остановилось сердце 22 марта. Артистке было 85 лет. Голубкина скончалась из-за рака крови третьей стадии. В декабре она прошла курс химиотерапии, однако уже в следующем месяце ее экстренно госпитализировали.

Актриса известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».