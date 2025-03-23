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07:29, 23 марта 2025ПутешествияЭксклюзив

Названы самые популярные туристические направления у россиян в январе-марте

Anex: Турция, Таиланд, Египет и ОАЭ в топе направлений у россиян в январе-марте
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Турция, Таиланд, Египет и ОАЭ в топе туристических направлений у россиян в январе-марте, сообщили в пресс-службе Anex. Об этом специалисты компании рассказали в беседе с «Лентой.ру».

«Если брать за расчетный период продажи с 1 января по 19 марта этого года и прошлого, то мы видим следующий результат: из наиболее бронируемых направлений за выбранный период продаж в 2024 году были Турция, Таиланд, ОАЭ, Египет и Шри-Ланка. А за первые два с половиной месяца этого года в топе продаж Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ», — рассказали в Anex.

При этом в пресс-службе компании добавили, что произошло значительное увеличение продаж путевок во Вьетнам. Там объяснили, что это связано с открытием прямой чартерной программы.

«Уже в первые дни после анонсирования пошла активная динамика бронирований, которая сохраняется до сих пор. Направление действительно ждали», — добавили в пресс-службе.

Средний чек по направлениям остался на прошлогоднем уровне с небольшим колебанием в пять процентов

пресс-служба Anex

Ранее сообщалось, что российские туристы расхотели отдыхать в Турции. Представители гостиничного бизнеса страны не прогнозируют увеличения числа россиян из-за постоянного роста цен на отдых в местных отелях и ослабления рубля.

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