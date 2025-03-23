В Киеве ребенок умер в стоматологии

В Киеве семилетний мальчик умер в частной стоматологии

В Киеве семилетний мальчик умер в частной стоматологической клинике. Об этом сообщает городская прокуратура в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, ребенок скончался после того, как ему была введена анестезия. Сердце мальчика остановилось, и несмотря на двухчасовые попытки реанимировать его, спасти ребенка не удалось.

Прокуратура завела дело по статье о ненадлежащем исполнении требований работников своих обязанностей. Докторам грозит до трех лет лишения свободы.