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08:53, 23 марта 2025Россия

В Крыму отреагировали на возможное признание Трампом Крыма частью России

Константинов: У Запада есть все основания признать Крым российским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у Запада есть все основания для признания Крыма частью России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом», — подчеркнул он.

Константинов отметил, что ни у одного международного эксперта, который посещал Крым с 2014 года, не возникло сомнений в трактовании юридических оснований для проведения референдума.

Ранее Semafor узнало о возможном плане администрации президента США Дональда Трампа признать Крым территорией РФ. Как утверждается, признание полуострова может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине.

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