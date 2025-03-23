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19:29, 23 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об ожиданиях от встречи с США в Эр-Рияде

Депутат Чепа: На встрече РФ и США ожидается уточнение конкретных вопросов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде, вероятно, произойдет подготовка дальнейших этапов переговоров по урегулированию украинского конфликта, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об ожиданиях от диалога Москвы с Вашингтоном депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что там будут уточнения какой-то конкретики. Допустим, если принято решение об остановке обстрелов энергетических объектов, то как осуществлять контроль за этими объектами. Мы видим, что Киев уже два раза нарушал эту договоренность. Зачем принимать какие-то решения, если это невозможно контролировать и не принимать никаких мер против страны, которая не выполняет эти соглашения? Кроме того, [ожидается] подготовка дальнейших этапов переговоров», — сообщил Чепа.

Ранее в Эр-Рияде началась встреча украинской и американской делегаций. Переговорщики, как отметил глава Минобороны Рустем Умеров, проработают «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетики и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.

В понедельник, 24 марта, американская сторона также в Эр-Рияде встретится с российской делегацией.

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