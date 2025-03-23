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14:19, 23 марта 2025Спорт

Выступающий за украинский клуб футболист сборной Замбии отказался играть с Россией

Замбиец Мафвента из харьковского «Металлиста» отказался играть с Россией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ФК «Металлист»

Полузащитник харьковского «Металлиста» и сборной Замбии Голден Мафвента отказался приезжать в национальную команду на товарищеский матч с Россией. Об этом Sport24 сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.

«Он отказался ехать из-за политики? Это не мое дело, есть тренерский штаб, который отправляет письма многим игрокам. Это личное дело футболистов — ехать им в сборную Замбии или нет», — заявил Каманга.

Функционер подчеркнул, что Мафвенту мог не отпустить украинский клуб. «Это частая практика», — добавил он.

Встреча сборной России с Замбией пройдет 25 марта в Москве. Мафвента в нынешнем сезоне провел два матча в Первой украинской лиге, в которых не отметился результативными действиями.

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