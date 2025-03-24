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17:45, 24 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник предрек переход под контроль ВС РФ важного населенного пункта в ДНР

Полковник Матвийчук: ВС РФ могут предпринять попытку штурма под Часовым Яром
Виталий Кошечкин

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ могут предпринять попытку штурма под Часовым Яром Донецкой Народной Республики (ДНР), которая приведет к переходу контроля над стратегически важным населенным пунктом, предположил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О возможных сценариях развития событий в регионе специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские военные успешно ведут бои в Часовом Яре. По его словам, из города «поступают очень обнадеживающие сигналы».

«Последнюю неделю из Часова Яра приходила информация о том, что мы постоянно вели бои огневым способом, наши штурмовики продвигались слева и справа, охватывая фланги противника. Ребята несколько раз заходили в тыл противника», — пояснил Матвийчук.

Я полагаю, что в ближайшее время наши войска предпримут попытку штурма с полным освобождением региона от захватчиков

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Он добавил, что взятие Часова Яра под контроль откроет Российской армии путь на Покровск и Краматорск.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили под Часов Яр в ДНР новое элитное подразделение операторов дронов. Он добавил, что формирование было переведено на этот участок фронта из Курской области.

Об улучшении позиций российских бойцов под Часовым Яром стало известно в начале марта. Так, 8 марта подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в Часовом Яре, выровняв линию боевого соприкосновения на севере и юге города.

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