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21:44, 24 марта 2025Мир

Делегации России и США начали согласовывать текст совместного заявления

ТАСС: Делегации РФ и США начали согласовать текст совместного заявления
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершатся после согласования текста совместного заявления, стороны уже начали это делать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации РФ.

«Консультации должны завершиться в ближайшее время. Сейчас участники переговоров пытаются согласовать текст совместного заявления», — рассказал он.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители России и США не планируют подписывать документы после переговоров в Саудовской Аравии. «Нет. Никаких документов не планируется», — сказал он.

В понедельник, 24 марта, стартовал новый раунд переговоров России и США. Российскую сторону представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

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