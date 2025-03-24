Хинштейн высказался об извинениях проникшего в Суджу ради вандализма рэпера

Хинштейн: Извинения рэпера Апачева за вандализм не отменяют правонарушения

Извинения проникшего в Суджу ради вандализма рэпера Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов) не отменяют состава правонарушения. Об этом во время заседания правительства заявил врио курского губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на странице администрации региона во «ВКонтакте».

«Вижу его извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — заявил чиновник. Хинштейн добавил, что негодование жителей Суджи в адрес Апачева является оправданным.

Сообщения о поездке Апачева в Суджу появились 23 марта. Военкор Семен Пегов и сам рэпер выложили видео и фото из Суджи, на которых блогер перекрывает украинские граффити в городе собственными. Он наносил на стены построек и заборы свой логотип, названия своих песен, а также проникал на территорию частной собственности.