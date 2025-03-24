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10:48, 24 марта 2025Россия

Хинштейн высказался об извинениях проникшего в Суджу ради вандализма рэпера

Хинштейн: Извинения рэпера Апачева за вандализм не отменяют правонарушения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Акима Апачев

Акима Апачев. Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Извинения проникшего в Суджу ради вандализма рэпера Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов) не отменяют состава правонарушения. Об этом во время заседания правительства заявил врио курского губернатора Александр Хинштейн, его слова приводятся на странице администрации региона во «ВКонтакте».

«Вижу его извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — заявил чиновник. Хинштейн добавил, что негодование жителей Суджи в адрес Апачева является оправданным.

Сообщения о поездке Апачева в Суджу появились 23 марта. Военкор Семен Пегов и сам рэпер выложили видео и фото из Суджи, на которых блогер перекрывает украинские граффити в городе собственными. Он наносил на стены построек и заборы свой логотип, названия своих песен, а также проникал на территорию частной собственности.

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