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17:01, 24 марта 2025Экономика

Hyundai по призыву Трампа вложится в производство стали в США

Hyundai вложит в США $20 млрд, инвестировав в том числе в производство стали
Дмитрий Воронин

Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Hyundai объявит о намерении вложить 20 миллиардов долларов в экономику в США. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNBC. По данным телеканала, эти траты включат в том числе пять миллиардов долларов на сталелитейное производство в Луизиане, где будет создано полторы тысячи рабочих мест. Работа последних, отмечается в материале, обеспечит продукцией два американских автозавода южнокорейской компании.

Как ожидается, об инвестициях объявят в понедельник президент Дональд Трамп, председатель Hyundai Ыйсун Чунг и губернатор Луизианы Джефф Лэндри. Это произойдет на фоне приближающегося дедлайна по пошлинам, которые глава США планирует ввести со 2 апреля. Крупный международный бизнес стремится уклониться от них в то время как Трамп подчеркивает, что не планирует делать исключений по тарифам в 25 процентов для импорта стали и алюминия.

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В недавней беседе с Axios, напоминают журналисты, гендиректор Hyundai Motor Хосе Муньос назвал увеличение локализации производства «лучший способом обойти тарифы». Сам Трамп вскоре после инаугурации призвал международные компании переносить заводы в США, пообещав им «одни из самых низких налогов» в мире.

Позднее его администрация сообщила о намерении нового американского президента вернуть стране статус «ведущей производственной сверхдержавы мира», с похожими заявлениями выступал и глава Минфина страны Скотт Бессент. В Белом доме также называли Hyundai в числе других компаний из Японии и Южной Кореи, которые намерены перенести производство в США на фоне установленных страной тарифов на импорт.

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